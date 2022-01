Kinodvorane vztrajajo tudi brez pokovke in pijač

Na Goriškem so se prejšnji teden odločili, da zaradi manjšega obiska zaprejo kinodvorane med tednom in obratujejo samo med vikendom. Na Tržaškem situacija ni tako huda, a je ta sektor vsekakor pod velikim udarom. Multipleksi priznavajo, da jih je kaznoval ukrep, s katerim se v kinodvoranah ne sme več jesti in piti, poleg tega se filmski distributerji ponovno odločajo za zamikanje premier. O trenutnih razmerah v filmskih dvoranah smo se pogovorili z direktorji tržaških kinodvoran Stefanom Fantuzem, Danielejem Terzolijem in Giorgiom Maggiolo.

»Seveda zaznavamo upad občinstva, a kljub temu ljudje še vedno zahajajo v kino,« je razložil Fantuz, direktor multipleksa The Space Cinema v nakupovalnem središču Torri d’Europa. Podobnega mnenja je tudi Giorgio Maggiola, direktor tržaških kinodvoran Nazionale, Ambasciatori in Giotto, ki je izpostavil, da so opazili manj publike, a istočasno položaj ni tako dramatičen kot na Goriškem. Zaznali pa so predvsem problem pri tem, da ne morejo več prodajati pokovke ter druge hrane in pijače, saj so ljudje, ki zahajajo v kino, navajeni, da med filmom kaj prigriznejo, zdaj pa tega ne morejo. Fantuz je dejal, da imajo poleg tega polno skladišče hrane in pijače, ki ju trenutno ne morejo prodajati. Tudi v kinu Ariston opažajo znatno manjše število gledalcev, upad znaša do 70-80 odstotkov, je povedal Daniele Terzoli, predsednik društva La Cappella Underground, ki upravlja kinodvorano. »Med karanteno so ljudje nekoliko izgubili navado zahajanja v kino. Upamo pa, da se bodo na to spet navadili, že od naslednjih mesecev,« je pojasnil.