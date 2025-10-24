Kipec dvorca Hošperk se iz Trsta po dolgi epopeji vrača domov

Notranjski muzej Postojna je bogatejši za donacijo kipca jelena in košute iz belega porcelana na lesenem podstavku, na katerem so grbi treh plemiških rodbin. Nekoč je kipec krasil baročni dvorec Hošperk, ki mu mnogi še vedno rečejo Haasberg, katerega zadnji lastniki so bili člani vplivne plemiške družine Windischgrätz, postojnskemu muzeju sta ga donirala tržaška Slovenca, brat in sestra Danimir in Mirjan Mikolj.

»Kipec smo petdeset let hranili pri nas doma, prejel ga je v dar moj oče. Gre za dragocen predmet, ki ga nikoli nismo nameravali prodati,« je za Primorski dnevnik povedala Mirjan Mikolj, družina katere je pri Sv. Jakobu tudi vodila trgovino z zlatnino in dragocenimi predmeti. »Z bratom sva želela najti zanj primeren prostor in odkrila sva, da nekatere predmete iz dvorca pri Planini hranijo v Notranjskem muzeju Postojna,« je še povedala sogovornica.

Potoval je iz roke v roko

Dvorec, ki od požiga leta 1944 propada, se je ponašal z bogato zbirko umetnin, knjižnico in izbranim pohištvom. Kot so v muzeju povedali za Slovensko tiskovno agencijo (STA), so del premične dediščine Windischgrätzi odnesli s seboj v Italijo, ostalo je bilo večinoma izropano.

Nekatere predmete so iz različnih razlogov vzeli tudi nekdanji delavci iz dvorca, takšna je tudi zgodba porcelanastega kipca, ki je potoval iz roke v roko ter pristal v Trstu. Kipec naj bi po pripovedovanju darovalcev pred partizanskim požigom rešil prijatelj Windischgrätzev, znani lovski čuvaj Maks Martinčič.