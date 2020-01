»Kitajci za novo leto jedo jedi s simboliko«

Zasluge, da bodo v Trstu prvič pripravili teden kitajske kulture, nosi predsednik združenja Nuove vie della seta, sicer pa tudi profesor kitajskega jezika na Visoki šoli za prevajalce in tolmače in na klasičnem liceju Carducci Dante, Gao Xu, ki si je pobudo zamislil kot spremljevalni dogodek ob kitajskem novem letu, ki se letos začenja 25. januarja. Leto bo v znamenju miši, ki je prvi od 12 živalskih znakov kitajskega horoskopa, zato predstavlja nov začetek. S profesorjem kitajskega jezika smo poklepetali o praznovanju kitajskega novega leta, kitajskem gospodarstvu in poučevanju kitajščine v Trstu ...

Kdaj se običajno začne kitajsko novo leto?

To se začne prvega dne prvega meseca po luninem koledarju, to je lahko kateri koli dan med 21. januarjem in 20. februarjem. Letos se začne 25. januarja.

Kitajci novemu letu pravijo tudi praznik pomladi. Zakaj?

Ker ta čas pomeni konec najhladnejšega obdobja in začetek novega letnega časa. Po začetku luninega leta praviloma ne more biti več mrzlo.