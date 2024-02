Kitajski teden uvaja fotografska razstava o metamorfozi iz Pekinga

Naše novo leto se je že začelo, Kitajci pa svojega še čakajo. Leto, ki prihaja, bo v znamenju zelenega zmaja, obeležili pa ga bodo 10. februarja. Tako kot že nekaj let, bo tudi letos tržaško kitajsko društvo Nuove Vie della Seta pripravilo Kitajski teden, ki bo ponudil celo serijo dogodkov.

Podrobnosti prireditve sta v soboto predstavila tržaški občinski odbornik za kulturo in turizem Giorgio Rossi ter predsednik omenjenega društva Xu Gao. Prvi je spomnil, da Občina Trst že vrsto let s kitajskim društvom goji odlične odnose, v sklopu katerih jim uspe pripraviti privlačne dogodke. Skupaj so tako organizirali fotografsko razstavo Pechino, ki prikazuje metamorfozo tega mesta od začetka 19. stoletja dalje. Razstava bo do 10. februarja na ogled v pritličnih prostorih Mestnega muzeja za orientalsko umetnost.

V palači Gopčević bodo prihodnji teden priredili dve konferenci. Prva bo na programu v torek ob 17. uri, na njej pa bodo govorili o čajnem obredu in kitajskih instrumentih. Za to bo treba odšteti deset evrov. Drugo predavanje bo v petek ob isti uri, na njem pa bodo obiskovalci lahko brezplačno prisluhnili potopisnemu predavanju. Zaželena je predhodna rezervacija na e-naslov: info@nuoveviedellaseta.com.