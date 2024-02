Tržaška lokalna policija obvešča, da bo ta teden (od danes, ponedeljka, 12. februarja, do nedelje, 18. februarja) z radarjem in prenosnim merilnikom telelaser merila hitrost v ulicah Alberti, Rossetti in Flavia, na Novi cesti za Opčine, na Cesti za Bazovico, hitri cesti in na deželni cesti št. 35 (nekdanji pokrajinski cesti med križiščem na Opčinah in Prosekom oz. Bani).

V primeru slabega vremena bodo merilnike hitrosti postavili v stacionarne naprave.