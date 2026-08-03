Zbirka Lloyd z interaktivnimi zasloni, pomorski muzej pa še brez opreme

V Skladišču 26 v Starem pristanišču se danes odvijata dve povsem različni zgodbi. V delu stavbe ob kongresnem centru obiskovalci že lahko raziskujejo zgodovino nekdanjega Lloyda Triestina s pomočjo interaktivnih zaslonov, navidezne resničnosti in digitaliziranih arhivov. Le nekaj sto metrov stran pa del istega objekta, kjer naj bi nastal napovedani veliki Pomorski muzej, še vedno čaka na muzejsko opremo.

Kontrast je očiten. Medtem ko se en del muzeja pospešeno razvija in uvaja najsodobnejše tehnologije, drugi ostaja nedokončan, čeprav je država za prenovo Skladišča 26 namenila kar 33 milijonov evrov. Gradbena dela so se v zadnjih letih večkrat zavlekla. Projekt, ki ga je pripravil španski arhitekt Guillermo Vazquez Consuegra, so spremljale spremembe načrtov, dodatne tehnične zahteve in občutna rast cen ter storitev. Posledica je, da so sredstva, prvotno predvidena tudi za muzejsko opremo in postavitev razstav, porabili za pokrivanje višjih stroškov gradnje.

Za razvoj bodočega Pomorskega muzeja je v minulih letih skrbel zdaj pokojni občinski odbornik Giorgio Rossi, po njegovi smrti pa je vodenje resorja za kulturo prevzel neposredno tržaški župan Roberto Dipiazza. Prav njegova naloga bo zdaj zagotoviti nadaljevanje enega najpomembnejših projektov prenove starega pristanišča. Župan Dipiazza je v preteklih dneh ob različnih priložnostih ponovil, da se je aktiviral in da je na gradbišče povabil tudi predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrigo.

Po ocenah občinskih služb, ki so še pod Rossijevim vodstvom pripravile finančne izračune, bi bilo za dokončno ureditve velikega Pomorskega muzeja potrebnih še približno 16 milijonov evrov. Deželna vlada je pred tednom dni s poletnim rebalansom proračuna za opremo Pomorskega muzeja namenila 3,5 milijona evrov. Ta denar sicer ne bo zadostoval za dokončanje muzeja, bi pa lahko omogočil pripravo projekta muzejske postavitve in izvedbo javnega razpisa, kar je prvi korak do končne ureditve razstavnih prostorov.

Digitalne razlage v treh jezikih

Medtem ko prihodnost osrednjega muzeja ostaja negotova, v obiskovalcem dostopnem delu Skladišča 26 nastaja povsem drugačna zgodba. Občina Trst je predstavila rezultate novega projekta digitalizacije zbirke Lloyd, ki ga je deželna vlada podprla s skoraj 100 tisoč evri, od tega je 40 odstotkov sredstev prispevala EU. Nova ureditve obiskovalcem omogoča precej več kot le klasičen ogled muzeja. Interaktivni zasloni pripovedujejo zgodbo ene najpomembnejših ladijskih družb v Sredozemlju, digitalne razlage so na voljo v italijanščini, angleščini in slovenščini, obiskovalci pa lahko z uporabo navidezne resničnosti stopijo v razkošne salone nekdanjih ladij Helouan in Victoria. Interaktivni zemljevid prikazuje razvoj pomorskih poti Lloyd skozi desetletja, digitalizirani arhivi pa bodo dostopni tudi raziskovalcem in širši javnosti.

Posebna pozornost je namenjena tudi dostopnosti. Razlage si lahko obiskovalci prilagodijo z večjimi črkami, drugačnim kontrastom ali različnimi stopnjami podrobnosti, pripravljene pa so tudi vsebine za otroke, med drugim tudi interaktivna igra o navigaciji in pomorski zgodovini. Muzej je obogaten še s 3D-tiskanimi modeli, ki omogočajo tipno spoznavanje eksponatov.