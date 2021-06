Kjer je odročnost lahko dodana vrednost

Da je odročna in slabo povezana z mestom, nima trgovine, pa tudi gostilne ne, samo v društvenem baru se tu pa tam lahko »na klic« kaj popije in pokramlja v družbi. Kaj pa, če je ravno to v današnjem času, ki ga odbija vse hitrejši tempo, ki mu po svojih močeh skušamo biti kos, navsezadnje dragocena dodana vrednost? Na to smo pomislili, ko smo v vedrem spomladanskem večeru obiskali Gročano. Obisk so narekovale besede geografa Milana Bufona, ki se je v svoji knjigi Ethnos in topos lotil analize tudi vasi na skrajnem Bregu, kjer se je ohranil največji odstotek slovenske narodne skupnosti. Kakšna je danes Gročana in kaj ponuja svojim ljudem, smo spoznavali v pogovoru s prijaznimi sogovorniki, predsednikom društva Krasno polje Diegom Gerijem, vaščanko Nado Grahonja, nekdanjim predsednikom društva in aktivnim članom vaške skupnosti Igorjem Racmanom ter podpredsednikom Srenje Gročana Radivojem Racmanom.

Vas je še do pred kratkim zaživela konec poletja, ko je domače društvo Krasno polje priredilo šagro oz. kmetijske dneve z razstavo domačih pridelkov. Šagra je zamrla, ker je vse manj ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati, pa tudi logistično je bil dokaj zahteven zalogaj, tudi birokracija je naredila svoje.