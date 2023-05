Klasična glasba in storitve s projektom Interreg Tartini bis

Glasba ne pozna meja, zato se še najbolj prileže evropskim projektom Interreg, ki ob promociji območja prisegajo na združevanje evropskih državljanov iz različnih držav. Univerzalni jezik, ki ne potrebuje prevajanja, je zato v središču novega projekta Tartini bis v okviru programa Interreg VI A Italija-Slovenija 2021-2027. Naslednik projekta tARTini, ki je bil posvečen 250-letnici smrti piranskega violinista in se je zaključil pred kratkim, povezuje tržaški konservatorij Tartini (nosilca projekta) z Občino Piran, Konservatorijem Benedetta Marcella v Benetkah, Fundacijo Luigi Bon, Italijansko unijo v Kopru in deželno razvojno agencijo Zeleni Kras iz Pivke.

Pretekli projekt je vrhunec dosegel leta 2022, ob 330-letnici Tartinijevega rojstva, nove programe pa snujejo partnerji z namenom, da na čezmejnem ozemlju ustvarijo skupno turistično ponudbo: glavna vsebina so pri tem klasična glasba in Tartinijeve storitve. Temu je namenjen sklad s 661.124,80 evra.

»Projekt tARTini je predstavljal virtuozen primer čezmejnega sodelovanja med kulturnimi institucijami, ki je privedel do konkretnih rezultatov,« je sporočil direktor tržaškega konservatorija Sandro Torlontano, »s pomočjo novega projekta bomo nadaljevali z nastalo sinergijo pri razvijanju kulturnega turizma.«

S prvotnim projektom so institucije med drugim uredile štirijezični portal discovertartini.eu, Tartinijevo hišo v Piranu in Tartinijevo sobo na tržaškem konservatoriju. »Projekt Tartini bis bo priložnost za širitev ponudbe na omenjenem portalu in pospešitev digitalizacije,« je pojasnila predsednica konservatorija Daniela Dado ter napovedala mojstrske tečaje, delavnice in koncerte. »Sodelovanje pod vodstvom tržaškega konservatorija ima tudi namen, da v skupnem čezmejnem prostoru ciljamo na promocijo t.i. Tartinijeve poti med Piranom in Venetom.«