Klasiki na Prešernu so se izkazali s svojo kreativnostjo

Klasična kultura v sodobnem času, glasba, gledališče, petje, ples ... Vse to so sestavine za uspešno Vsedržavno noč klasičnega liceja, pri kateri od leta 2016 sodeluje tudi klasična smer Znanstvenega liceja Franceta Prešerna. Letos je praznik antične kulture, ki med drugim promovira šolanje na klasičnem liceju, istočasno potekal v petek zvečer na približno 370 licejih po celi Italiji.

Noč klasikov se je odvijala po ustaljeni praksi. Uvodni pozdrav je preko videoposnetka vsem licejem namenil oče prireditve, ki je letos potekala že devetič, Rocco Schembra, profesor na klasičnem liceju Gulli e Pennisi iz sicilskega Acirealeja. Nato so prebrali zmagovalno pesem na literarnem natečaju, ki ga vsako leto organizirajo ob tej priložnosti. Na njem je slavil Michele Bianco s klasičnega liceja Ruggeri iz Massafre pri Tarantu. Mladim pesnikom so letos v navdih ponudili verze grškega zgodovinarja Herodota o vojni in miru.

Dijaki so se tudi letos izkazali s svojo kreativnostjo. V uvodnem delu kulturnega sporeda je marsikdo pokazal svoje spretnosti na klavirju, kitari in s petjem. Letos so na klasični vzporednici razpisali tudi natečaj za izvirni dramski prizor, najboljšega iz bijenija in iz trijenija pa so tudi uprizorili. Peti razred je v hudomušnem prizoru Avanture na klasični smeri prikazal, kako jih je vodič Aleksandros spremljal na šolskem izletu v Grčiji. Drugi razred pa je prikazal intervju znane italijanske influencerke Chiare Ferragni z Jimmyjem Fellonom v njegovi oddaji The Tonight Show. V njej je Chiara predstavila tri znane zgodovinske ženske osebnosti: Kleopatro, Mono Lizo in Lucio Mondella. Oba komična prizora je režirala profesorica Manica Maver.

Glavna gostja letošnje noči je bila lanska maturantka Martina Sosič, ki je v sproščenem pogovoru z dijaki predstavila šport, s katerim se že nekaj let uspešno ukvarja, in sicer powerlifting (to je veja dvigovanja uteži). Razložila je, da se je temu športu približala skoraj slučajno, ko je videoposnetek o njenem dvigu videla slovenska državna prvakinja in jo povabila, naj tekmuje na državnem tekmovanju. Od takrat pa je nanizala več državnih in mednarodnih uspehov.

Klasično kulturo, a ne samo, so dijaki ob podpori profesorjev in drugih gostov predstavili tudi s pomočjo sedmih različnih delavnic.

