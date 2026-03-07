Klavnico bi lahko odprli že čez pol leta

Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko proseška klavnica začela ponovno obratovati čez šest mesecev. V njej bi predelovali tudi divjačinsko meso, predvsem ustreljene divje prašiče, ki jih je na Krasu tako ali tako preveč.

Industrijski obrat za klanje živine in predelovanje mesa je vrata zaprl leta 2023, ko je šlo podjetje, ki je z njim upravljalo, v stečaj. Od takrat so vodje stečajnega postopka že petkrat neuspešno poskušali stavbo prodati na dražbi. Zdaj jo namerava odkupiti Občina Trst, ki je denar za ta namen, 400 tisoč evrov, prejela od Dežele Furlanije - Julijske krajine. Potek kupčij in del je v četrtek na zasedanju rajonskega sveta za zahodni Kras predstavila tržaška podžupanja Serena Tonel. Umirjeno razpravo je v dvorani prekinilo le nekaj glasnih kritik zagovornikov pravic živali, ki menijo, da je ponovno odpiranje »tovarne smrti« sramotno.

31. decembra lani je svoja vrata do nadaljnjega zaprla klavnica v Krminu: močno dotrajana stavba je postala že nevarna za uporabo. Rejci s Tržaškega in Goriškega so tako danes prisiljeni živali voziti na zakol v San Vito al Tagliamento ali Pordenon, kar seveda s seboj prinaša nezanemarljive stroške. Klavnica na Proseku bi tako za rejce in kmetovalce predstavljala dobrodošlo pridobitev.

Pisalo se je leto 2023, ko je podjetje, ki je upravljajo z obratom za klanje živali, šlo v stečaj. Klavnica je takrat osamela, petkrat so jo poskušali prodati, nazadnje je izklicna cena za stavbo znašala 246 tisoč evrov. Po vsej verjetnosti bo znesek na šesti dražbi še nižji, denar, ki ga je občina prejela od dežele, bi moral tako zadostovati za nakup in ureditev stavbe. Hkrati se občina že dogovarja z zdravstvenim podjetjem Asugi za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za zakol in predelavo mesa. Ravno tako že razmišlja, kako urediti stezo, ki vodi do klavnice, da bodo po njej lahko peljali tovornjaki z govedom, prašiči in drobnico.