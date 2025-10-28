Kletke naj gredo na odprto morje

Občina Devin - Nabrežina poziva Deželo FJK naj premakne kletke za vzrejo morskih rib - orad in brancinov- ribogojnice Valle Ca’ Zuliani proti odprtemu morju. V pismu, ki ga je domači župan Igor Gabrovec naslovil na Službo za lovstvo in ribištvo Dežele Furlanije - Julijske krajine, je občina predstavila svoje stališče glede izdaje koncesije za ribištvo in akvakulturo v Tržaškem zalivu.

Svoje mnenje je občina ponudila v odgovor na dopis, s katerim je Dežela FJK prosila za morebitne pripombe v zvezi s koncesijo za vzdrževanje in posodobitev infrastrukture za gojenje rib in školjk. Konkretno gre za objekte (še lani jih je bilo 58 op. nov.) med Ribiškim naseljem in Devinom ter med nekdanjim kamnolomom v Sesljanu in nabrežinsko obalo.

Kakor lahko preberemo v stališču, ki ga je sprejel občinski odbor, si Občina Devin - Nabrežina želi, da bi bili infrastruktura in kakovost morske vode predmet rednih pregledov. Še posebej občina poziva k proučitvi možnosti, da bi se ribiške kletke premaknilo dlje od obale.

Lokacija ribogojnice in njeni vplivi na okolje so v preteklosti pogosto burili duhove okoljevarstvenikov in krajanov, ki so opozarjali, da intenzivna ribogojna dejavnost uničuje morsko dno pred Devinom. Globina pri kletkah ne presega namreč osmih metrov in po pričevanju ribičev in jadralcev je morsko dno v zadnjih letih doživelo temeljito spremembo in rastlinstvo je skorajda izginilo, so opozarjali nasprotniki kletk. Veliko se v morju ustvarja odpadkov od nezaužite hrane, iztrebkov, bakterij, antibiotikov in kemičnih spojin, kakršna so na primer razkužila. Prenasičenost kletk pa med drugim že na prost pogled škodi turističnemu biseru.