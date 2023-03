Klic na pomoč za Turčijo

Kdor bi hotel pomagati ljudem, ki jih je 6. februarja v jugovzhodnem delu Turčije in severni Siriji prizadel silovit potres, ima odslej na voljo tudi napotke Občine Trst. Pravzaprav gre za apel turškega para, ki ga je življenje pred petimi leti zaneslo v mesto in je želel, da bi tukajšnji prebivalci razpolagali z vsemi informacijami za čim bolj učinkovito oporo preživelim.

Deniz Ertuncay in Selen Camer Ertuncay sta sestavila seznam štirih glavnih organizacij, ki imajo v rokah vajeti humanitarne pomoči in ga opremila s QR kodami ter spletnimi povezavami, s katerimi lahko posamezniki lažje poskrbijo za donacijo. To so: turška nevladna organizacija Ahbap, Sklad združenih narodov za otroke Unicef, turški Rdeči polmesec in turška uprava za upravljanje nesreč Afad. Informacije bodo objavljene na občinskih spletnih kanalih in družbenih omrežjih. Akcijo so včeraj podrobneje predstavili v mestni hiši.

Tržaška podžupanja Serena Tonel je poudarila, da so se odzvali na poziv, ker Trst in Turčijo od nekdaj sodelujeta na gospodarskem področju, vez pa je tudi družbene in kulturne narave. Na stran prizadetih so se postavili od samega začetka. Kontejnerji, ki prihajajo iz različnih italijanskih dežel, po dogovoru z italijansko civilno zaščito, denimo potujejo preko tržaškega pristanišča, je navedla.

