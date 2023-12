Kljub manjši količini med zelo kvaliteten

Če je bila letošnja letina kar se tiče količine medu podpovprečna, to ne velja za njegovo kvaliteto. Čebelar Goran Košuta iz Barkovelj se lahko v letošnji sezoni pohvali z dvema novima priznanjema na najpomembnejših tekmovanjih v Italiji in Sloveniji.

Na enem najprestižnejših tekmovanj v Italiji, in sicer Tre gocce d’oro, grandi mieli d’Italia, je s cvetličnim medom osvojil dve zlati kapljici, kar pomeni nekakšno srebrno priznanje. V Sloveniji pa je sodeloval na Mednarodnem slovenskem senzoričnem tekmovanju ocenjevanja medu. Njegov cvetlični med je bil tam izbran za najboljšega na celem tekmovanju, lipov pa je prejel srebrno priznanje. Tja je Košuta poslal med v sodelovanju z Društvom slovenskih čebelarjev Trst, katerega član je.

Košutovi se sicer s čebelarstvom ljubiteljsko ukvarjajo že od leta 2011. Goran, po poklicu policist, skrbi za čebele in pridelavo medu, njegova sestra Majla pa se ukvarja predvsem s trgovsko platjo. V zadnjih nekaj letih, ko so se začeli udeleževati tekmovanj, so že večkrat dosegli dobre rezultate.

Letos brez rešeljike in akacije

»Začel sem leta 2011 z dvema panjema in počasi širil pridelavo, zdaj jih imamo 14,« je pojasnil Goran. Panji stojijo na Furlanski cesti, od koder lahko na eni strani občuduješ morje, na drugi pa je sam gozd, ki ga čebele vsako pomlad skrbno obiskujejo, da pripravijo med. »Na tem območju, kjer smo mi, naredimo predvsem rešeljikov, akacijev, cvetlični in lipov med,« je pojasnil barkovljanski čebelar.

Kot smo že omenili, letošnja letina količinsko ni bila najboljša, z lansko so bili veliko bolj zadovoljni. »Rešeljike smo imeli letos zelo malo, akacije ni bilo praktično nič. Letos smo v glavnem pridelali cvetlični in lipov med,« je pojasnil Košuta. Za primerjavo: letos so pridelali približno 70 odstotkov medu manj kot lani.