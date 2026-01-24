Kljub nizkemu odstotku kriminala želijo stanje še izboljšati

Devinsko-nabrežinsko občino so v zadnjih dneh obiskali tatovi, ki so vlomili v različne domove. Zato so desnosredinski opozicijski svetniki Massimo Romita, Sergio Milos in Walter Pertot vložili nujno svetniško vprašanje, v katerem zahtevajo, naj župan Igor Gabrovec pojasni, kdaj bo občina namestila videonadzorni sistem ter pri policiji in karabinjerjih zaprosila za izreden nadzor ozemlja.

Občinski odbor se je sicer prav včeraj sestal s tržaškim prefektom Giuseppejem Petronzijem, ki je na obisku na nabrežinski občini povedal, da je odstotek kriminala na območju zelo nizek, veliko pod italijanskim povprečjem. »A nikakor ne smemo dovoliti, da se stanje poslabša,« je za Primorski dnevnik pojasnil podžupan Mitja Petelin, v občinskem odboru pristojen za varnost. »Nasprotno: čeprav je problematika kriminala po besedah prefekta pri nas marginalna, želimo izboljšati stanje.«

Podžupan je napovedal, da bodo razpis za iskanje izvajalca videonadzornega sistema objavili junija. V projekt bo vključena postavitev kamer na različnih lokacijah v Nabrežini, na primer pri Grudnovi hiši, v Sesljanu pa pri domu za ostarele Stuparich, šoli Marchesetti in stavbi gorske skupnosti. Širši prizor bodo kamere ujele na sesljanskem krožišču, pri vhodu v Sesljanski zaliv in v njem ter na trgu v Devinu.