Kljub oljčni muhi so oljke bogato obrodile

Končno je le posijalo sonce in razveselilo oljkarje v Mačkoljah, ki lahko od sobote zelene sadeže pobirajo v sončnem vremenu. Mnogi oljkarji na Tržaškem so se odločili, da za obiranje oljk poskrbijo veliko prej kot ponavadi in so letos že končali z delom. Da se prej odpravijo v oljčnike, so se odločili tudi pri Tulovih v Mačkoljah, kjer ponavadi s tem opravilom začenjajo šele sredi novembra.

»Letos smo z delom začeli že konec oktobra in smo do zdaj obrali približno polovico dreves,« je pojasnil oljkar Boris Tul, ki je lani prevzel biološko kmetijo od očeta Milana. »Vsekakor smo se odločili, da začnemo nekoliko kasneje kot drugi, saj so oljke obilno obrodile in so polne sadežev. Če bi začeli prej, ne bi bile še zrele,« je razložil Tul v soboto, ko smo tudi sami šli pogledat, kako so se lotili dela. Zjutraj so že postavili mreže okrog prvih oljčnih dreves ter z električnimi grabljami oljke metali na tla in jih zbirali v mreže in nato v rdeče zabojnike.

Oljke so kot običajno začeli pobirati, ko se je njihova barva iz zelene začela spreminjati v vijolično. »Zaradi napada oljčne muhe je žal med 30 in 40 odstotki sadežev odpadlo, kar pa ni nujno slabo. Zaradi dežja so na drevesih ostali le zdravi sadeži, ki jih sedaj nabiramo in jih bomo predelali,« je razložil oljkar iz Mačkolj.

Od Medjevasi do Mačkolj

Ekološka kmetija Tul je letos najela večji oljčnik tudi v Medjevasi, kjer so oljke obirali minuli teden. Od sobote pa so se lotili še domačih terenov v Mačkoljah. Na vseh parcelah bodo letos obrali približno 1300 dreves. »Med vikendi pridejo v glavnem pomagat prijatelji, med tednom pa poiščemo drugo pomoč,« je pojasnil Boris Tul, medtem ko so v ozadju brbotale električne grablje.

Letos so se odločili, da bodo oljke stiskali v novi sodobni torklji v Vidmu, ki deluje s tehnologijo 4.0, tako da lahko pridelajo olje najboljše kvalitete. »Oljke odnesemo v torkljo vsak dan sproti. Ko olje prinesemo domov, ga filtriramo in shranimo v sodih iz nerjavečega jekla pod pritiskom,» je pojasnil Tul.