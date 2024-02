Kljub razpisom še brez družinskega zdravnika na Proseku

Vzroke za pomanjkanje družinskih zdravnikov je treba poiskati v zastarelem zdravstvenem sistemu. V to je prepričan zdravnik Luigi Grasso, ki zapušča ordinaciji v Saležu in Nabrežini, ker je na tržiškem koncu dobil boljšo ponudbo za dolgoročno zaposlitev. Po Grassovem mnenju se mladi zdravniki spopadajo s preveč birokracije, ki jih odvrača od poklica družinskega zdravnika. Ta pa je tisti člen, ki povezuje paciente s svetom specialistične medicine. Osnovna storitev bi morala biti zagotovljena kapilarno na celotnem ozemlju delovanja zdravstvenega podjetja, a dejansko ni tako.

Na Proseku že dve leti in pol iščejo družinskega zdravnika, ki bi nadomestil pred leti upokojene kolege in skrbel za paciente raznih vasi. Zahodnokraški rajonski svet je večkrat opozoril zdravstveno podjetje Asugi, ki je sicer pred časom razpisala mesto izrecno za proseško ordinacijo. A kdor je na razpisu sodeloval in bil izbran, se je kasneje odločil, da bo zaprosil za premestitev na drugo območje, ne na Krasu.

»Razpis bodo ponovili,« je za Primorski dnevnik povedal predsednik rajonskega sveta Pavel Vidoni, »medtem pa se Kraševci, povečini starejši, morajo odpeljati v Trst ali na Opčine po napotnice ali preglede.« Stanje se torej ni spremenilo od januarja 2020, ko sta se upokojila Peter Starc in Paolo Ianke, ki sta dolgo let bila v pomoč Prosečanom in prebivalcem bližnjih vasi.

Repentabrska izjema

Svetlo izjemo trenutno predstavlja repentabrska občina, kamor se je septembra po šestih mesecih odsotnosti vrnil družinski zdravnik Mauro Baiz, ki ima sicer ambulanto tudi v Zgoniku, Nabrežini in Sesljanu.

»Z veseljem smo jeseni sprejeli novico, da se Baiz vrača k nam,« je v spomine segla repentabrska županja Tanja Kosmina, »zdravnik sprejema enkrat tedensko, že pozna tukajšnje paciente in njihove potrebe.«

