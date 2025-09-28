Ključni sta zdrava prehrana in telesna vadba

Sedem let je povprečen čas, ki ga človek v svojem življenju posveča prehranjevanju. Vse kar zaužijemo, ima na naše telo nek biološki efekt, ki je lahko pozitiven ali negativen. Dobra novica je v tem, da dobre prehrambene navade pozitivno učinkujejo na zdravje, slaba pa je ta, da ritem današnje družbe večini ne dovoljuje, da bi sledila zdravi dieti. Pa vendar velja se potruditi, sta včeraj v gledališču Miela poudarila onkologa in raziskovalca Mattia Garutti in Claudio Vernieri, gosta dopoldanskega srečanja, ki ga je za festival Trieste Next priredila fundacija AIRC.

Zdrava prehrana in telesna vadba sta med sabo neločljivo povezani pri doseganju optimalnega zdravja. Onkologi danes postavljajo prehrano v dve večji kategoriji. Prva je preventiva, ki se nanaša na navade, ki jih ima vsak od nas pri mizi, in ki zadeva vse zdrave ljudi oz. tiste, za katere ni prišlo do diagnoze rakavega obolenja. Druga pa je terapija. »Raziskave na področju usklajevanja prehrane s kemoterapijo napredujejo. Dokazano je, da je lahko način prehranjevanja v kombinaciji s terapijo, odločilen pri remisiji nekaterih tumorjev oz. pri preprečevanju recidiv,« je povedal Vernieri, ki pri fundaciji molekularne onkologije IFOM sodeluje pri projektu Breakfast 2. Pri ženskah s trojno negativnim rakom dojke, ki zahteva kemoterapijo kot prvi del zdravljenja, v številnih kliničnih centrih v Italiji uvajajo poseben prehrambeni program. »Prva skupina ima navaden program zdrave prehrane, druga skupina pa sledi programu občasnega posta, kar pomeni, da po obdobju navadne prehrane, ob terapiji ne jedo za 24 ur,« je pojasnil onkolog, »raziskave so pokazale, da je kalorična omejitev v kombinaciji s kemoterapijo pozitivno vplivala. Tumorji so v času posta bili bolj občutljivi do terapije.«

Pri preventivi pa so pravila lahka in jasno povzeta v Howardovem krožniku.