Kljukasti križ na dvoriščnih vratih svetoivanskih slovenskih šol

Na zunanji strani dvoriščnih vrat svetoivanskih slovenskih šol v Ulici Caravaggio so danes opazili kljukasti križ, ki so ga neznanci narisali s črno barvo. Vandali so, kot kaže, bili na delu danes ponoči.

Dogodek sta odločno obsodila občinska svetnika Demokratske stranke Valentina Repini in Štefan Čok. »Gre za nizkotno in izjemno resno dejanje, ki odpira globoke rane naše zgodovine in nas vrača v mračne čase, in to prav v trenutku, ko dijakinje in dijaki liceja Carducci-Dante v Rimu prejemajo priznanje za svojo raziskavo o atentatu leta 1974 na to isto slovensko šolo,« sta med drugim zapisala. Od mestnih oblasti zahtevata, da nemudoma odstranijo simbol sovraštva ter nedvoumno obsodijo vse oblike fašistične in nacistične simbolike ter ideologije, pri čemer tudi pričakujejo preiskavo za identifikacijo odgovornih.