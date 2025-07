Kljukasti križi so nazaj

Potem ko se je pred tednom dni na zunanji strani dvoriščnih vrat svetoivanskih slovenskih šol v Ulici Caravaggio pojavil kljukasti križ, so se nacistični simboli v preteklih dneh pojavili na še vsaj treh lokacijah v mestu. Sovražni simbol se je pojavil na zidu zasebne hiše v Ulici Brandesia, nedaleč od svetoivanskega Marijinega doma. Neznana roka je zid popackala s črno barvo, vandal pa očitno ne obvlada nacistične simbolike, saj je kljukasti križ narisal na zgrešen način.

O pojavu kljukastih križev pa poročajo tudi pri Sveti Ani, na nekaterih stavbah v tamkajšnji Ulici Roncheto so se v preteklih dneh ravno tako pojavili omenjeni nacistični simboli.

Na pojav sovražnih simbolov so se z ogorčenostjo odzvali v Demokratski stranki. Občinska svetnica Valentina Repini je dejala, da so kljukasti križi »jasni izraz sovraštva in nestrpnosti, ki jih moramo prepoznati kot take in jih zatreti odločno ter v tesnem sodelovanju s pristojnimi organi«.