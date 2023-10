Klop v spomin na Ilario Alpi in Mirana Hrovatina

Nedaleč od Trga Rosmini se nahaja park poimenovan po novinarju Marcu Luchetti, snemalcema Saši Oti in Miranu Hrovatinu ter tehniku Dariu D’Angelu. Tam naj bi v prihodnje postavili modro klop v spomin na novinarko lIario Alpi in Hrovatina, ki sta 20. marca 1994 izgubila življenje v atentatu v Mogadišu. Zamisel je v ponedeljek v občinskem svetu predstavil svetnik Salvatore Porro (Bratje Italije), kot član gibanja NoiNonArchiviamo (mi ne arhiviramo). »Njima poimenovana udobna in odporna klop že stoji v Rimu pred sedežem italijanske radiotelevizije RAI v kraju Saxa Rubra. Podobno bi lahko storili na primer na Borznem trgu,« je dejal svetnik. Predlogu je pred časom svetnica Valentina Repini (Demokratska stranka) priložila amandma z željo, da bi na klopi bila tabla z dvojezičnim napisom v italijanščini in slovenščini »V spomin na novinarko Ilario Alpi in snemalca Mirana Hrovatina, padla v zasedi v Mogadišu, 20. marca 1994.« Porro ni sprejel amandmaja, predlog pa je sprejel pristojni odbornik Michele Babuder.