Kmalu začetek del na drugi prometnici v Starem pristanišču

Monumentalno avenijo v Starem pristanišču bodo začeli urejati čez deset dni – v ponedeljek, 25. marca. Datum je na mednarodnem nepremičninskem sejmu Mipim v francoskem Cannesu sporočil tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je ob tem dodal, da je to nov korak po ureditvi podzemne infrastrukture in odprtju druge, ožje prometnice skozi Staro pristanišče.

Občinski inženir Giulio Bernetti je pojasnil, da se bodo dela (sodelujejo podjetja Rosso, Adriacos in Mari Mazzaroli) začela v skladu s predvidevanji, in sicer sočasno na južnem, osrednjem in severnem delu 1,2 kilometra dolge avenije, med prvo in drugo vrsto nekdanjih pristaniških skladišč. Tudi v tem primeru bo največ dela terjala podzemna infrastruktura: ureditev kanalizacije, plinske in vodovodne napeljave, namestitev telekomunikacijskih kablov ter infrastrukture za daljinsko ogrevanje. Šele zatem bodo prišli na vrsto cestišče, prostorni pločniki, kolesarska pot, razsvetljava in zelenice, je naštel Bernetti. Konec del pričakujejo poleti leta 2026.