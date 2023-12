Knjiga povod za širšo razpravo o vrednotah združene Evrope

»Paolo, o tem ti nimam kaj povedati.« Tako se je začel marsikateri pogovor med novinarjem Paolom Possamaiem in Dimitrijem Volčičem. Po polurnem telefonskem pogovoru pa je le nastal članek. Dimitrij Volčič je bil takšen, skromen in objektiven, obenem pa imeniten in korekten poznavalec ter analitik. V objektiven in nečustven spomin nanj so v palači Berlam na tržaškem mestnem nabrežju v četrtek priredili predstavitev Volčičeve posthumne knjige A cavallo del muro. I miei giorni nell’Europa dell’Est, ki je pred nedavnim izšla pri založbi Sellerio in ki sta jo uredila Possamai in Livio Semolič.

Priložnost je pritegnila ugledne goste. O vseh plateh Volčičeve politične zapuščine so se pogovarjali nekdanji zunanji minister Slovenije Dimitrij Rupel, predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in generalni sekretar Srednjeevropske pobude ter nekdanji državni sekretar na italijanskem ministrstvu za zunanje zadeve Roberto Antonione. Pogovor je povezoval Possamai, za uvodne besede je poskrbel Semolič. Ruplove posege je prevajala novinarka Beti Tomsič.

Pogovor sta Possamai in Antonione začela pri mejah. Vnovično zaprtje meja je slednji ocenil kot politično odločitev in dodal, da so odprte meje za nas normalnost. Antonione se je spomnil na tesno sodelovanje z Volčičem v času »velike širitve Evropske unije,» ko je v evropsko politično družino vstopila tudi Slovenija. Vse skupaj ni bilo preprosto, »navdušenje za Evropo pa je prevladalo nad težavami«.

Antonionejeve sanje so Združene države Evrope. Kljub objektivno nerealističnemu cilju vztraja pri teh sanjah. V preteklih letih, po brexitu, se je spet pojavila ideja, da lahko problemom kljubujemo sami. Do tega je tudi prišlo, je dejal, ker je Evropa izgubila svoj zagon. Ko so se EU pridružile Španija, Portugalska in Grčija, je pragmatizem prevladal nad skepso. To bi se moralo zgoditi tudi z Balkanom, drugače se bodo negativne plati zgodovine ponovile.

