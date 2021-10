Ko je učenje slovenščine igra

Kako ustvariti spodbudno okolje, v katerem otroci usvajajo in krepijo znanje slovenskega jezika? Na pomoč vzgojiteljem sta priskočili avtorici priročnika Moj dan v vrtcu Martina Šolc in Majda Kaučič Baša. Poglavja priročnika za zgodnje učenje slovenščine se vrstijo tako, kot se razvija dan v vrtcu, med katerim otroci spoznavajo osnovne besede in tudi zahtevnejše besedne zveze. »Za to, da otroci te novosti osvajajo, si mora vzgojitelj vzeti čas za konstrukcijo jezikovnega pouka. Pomembna je tudi rutina,« je razložila Martina Šolc na sredinem srečanju v Narodnem domu, kjer je skupaj s soavtorico Majdo Kaučič Baša in Veroniko Lokar ter Vlasto Polojaz iz Sklada Libero in Zora Polojaz predstavila vsebine knjige. Dogodek je vodila Nadia Roncelli iz založbe Mladika, ki je priročnik soizdala z omenjenim skladom.

Priročnik Moj dan v vrtcu sloni na igri in na vsakdanjih situacijah – prihod v vrtec, preobleka, spravljanje, malica, itd. –, med katerimi otrok imenuje stvari in skozi igro spoznava preprosto imenovanje oblačil, jedi, števil ter zahtevnejšo uporabo rodilnika in besednih zvez.