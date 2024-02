Nogometni klub Triestina je odslovil trenerja Attilia Tesserja, kar je marsikoga razočaralo. Če bi Trst odslovil župana Roberta Dipiazzo zaradi dosti slabšega vodenja tekem, bi bil sploh kdo razočaran? S tem retoričnim vprašanjem občinskega svetnika Riccarda Laterze (Zdaj Trst) bi lahko strnili včerajšnje izredno zasedanje občinskega sveta Občine Trst. Spletno srečanje - mestno hišo namreč obnavljajo - so sklicali na pobudo opozicije, prvi podpisnik je bil Francesco Russo (DS).

Zasedanje občinskega sveta je bilo včeraj dokaj enostranski opozicijski šov. Najprej je Francesco Russo razložil razloge za zahtevo po sklicu sveta o zelenici stadiona. Stanje igrišča je postalo vsedržavni problem, je dejal. »Imetniki sezonskih kart pa jih imajo le v dobrodelne namene,» je hudomušno dodal, saj igra Triestina tudi domače tekme daleč od Trsta (v Fontanafreddi). Povrhu pa je Dežela Furlanija - Julijska krajina bila primorana vložiti 1,3 milijona evrov v celovito prenovo zelenice. Russu so sledili drugi predstavniki opozicije, ki so od župana in mestne vlade zahtevali jasne odgovore. Marsikateri govor je bil svojevrsten. Giorgio Sclip (Lista Russo) je recitiral poezijo Umberta Sabe o Triestini, Paolo Altin (Lista Russo) pa je dogajanje primerjal s snovjo otroškega filma, v katerem igrajo živali nogomet. Vse skupaj je primerjal z džunglo. Na koncu si je zaželel, da bi župan kot lev zarjovel in povrnil red.

Roberto Dipiazza mu je ugodil. »Marsikaj so se naučili od Elly Schlein in Giuseppeja Conteja, ki stalno napadata Giorgio Meloni,» je jezno dejal. Priznal je, da je tu pa tam prišlo do kakšne napake. »Ko smo obnavljali zelenico, smo zgrešili.« Glede drugih očitkov o slabem gospodarjenju z mestom je opoziciji dejal, da je na volitvah zmagal štirikrat. »Ko govorite slabo o podpisanem, zmerjate mesto.«

O koncertih pa ni bilo ne duha ne sluha. Dipiazza in odbornica za športno infrastrukturo in javne naložbe Elisa Lodi sta govorila izključno o infrastrukturi, nekaj tudi o odnosu s Triestino, o koncertih pa ničesar. Resnici na ljubo so koncerti in kultura nasploh resor tretje osebe, odbornika Giorgia Rossija, ki sinoči ni bil navzoč.

