Ko so odprli Mednarodni dom žensk

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o odprtju Mednarodnega doma žensk v Trstu. Članek je bil objavljen v soboto, 12. decembra 2009.

Obnovitvena dela na stavbi v Ulici Pisoni 3 so se končno zaključila in včeraj so slovesno predali namenu Mednarodni dom žensk. Že tri leta si ta projekt prizadeva, da bi postal povsem otipljiv odgovor na številne zahteve krajevnih ženskih združenj po enotnem prostoru, v katerem bi se razvila pestra ženska dejavnost.

Dvonadstropno stanovanje je bilo včeraj skorajda pretesno, saj se je njegovega odprtja udeležilo res veliko ljudi, predvsem žensk. Predsednica tržaške pokrajine (lastnice stavbe) Maria Teresa Bassa Poropat je po uradnem rezu traku ob vhodu z zadoščenjem pozdravila novo pridobitev za svet žensk. Na skoraj 400 kvadratnih metrih se bodo postopoma začele razvijati študijske aktivnosti, zadišalo bo po najrazličnejših projektih za ženske, tu bodo na primer hranili gradivo o zgodovini ženske organiziranosti in ravno tu bodo našle pomoč in podporo priseljenke in pa podjetnice.

»Mednarodni dom žensk je odprt vsem, se pravi tudi gostom moškega spola,« je poudarila Poropatova. Pokrajinska uprava je razpisala natečaj za ženska združenja, ki so želela samostojno upravljati objekt in zmagala so združenja Luna e l’altra, center proti nasilju nad ženskami Goap, La settima Onda, Gattanera, Udi - Zži, La Mimosa, Odbor za državljanske pravice prostitutk, Interfemmes, italijansko združenje književnic SIL in socialna zadruga Cassiopea. Da bo Dom žensk mednarodni, se pravi, da se ga bo posluževala širša skupnost žensk, tudi tistih iz bližnjih Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije, je nato še poudarila predsednica Silva Bon. Odprtja se je udeležila tudi senatorka Tamara Blažina, ki je ženskam čestitala za pomemben dosežek in poudarila, da je vselej pripravljena podpirati take projekte, ki si prizadevajo za uveljavljanje žensk.

Prostori so preprosti in lično opremljeni: pohištvo je ženskim združenjem v Domu darovala trgovina Ikea. V zgornjem nadstropju so poskrbeli za prijetno rdečo kuhinjo, za vrsto knjižnih polic, ki se počasi polnijo, udoben kotiček s kavčem, seveda za mize posvečene študiju, dvorano za dobro počutje, didaktično dvorano, sobo za najmlajše in seveda pisane sanitarije.

Dom bo zaživel že v prihodnjih dneh: 16. decembra bodo tam priredili božični bazar za otroke in predstavili tečaje za dobro počutje, 13. januarja se bo začel tečaj šivanja, 15. januarja pa bodo predstavili tečaj za samospoštovanje in pa projekt za otroke o spoštovanju različnosti. (sas)