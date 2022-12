Prihodnje leto bodo v Trstu urejali tudi nove kolesarske poti. Občina Trst je poleg javnega razpisa za gradnjo žičniške naprave objavila tudi razpis za ureditev kolesarske poti med železniško postajo in Sv. Andrejem, predvidena pa je kolesarska povezava tudi z ulicami v neposredni bližini nabrežja, kjer domujejo različne fakultete. Tudi ta projekt bo tako kot žičnica financiran iz evropske malhe (iz mehanizma za okrevanje in odpornost), vreden pa je malo manj kot 600 tisoč evrov.

Na občini so poudarili, da urejajo kolesarske poti in ne steze. Razlika med enimi in drugimi je, da ob kolesarskih poteh vozijo avtomobili. Nova kolesarska pot bo sicer rezervirana samo za kolesarje, a previdnost na cesti vseeno ne bo odveč. Kot je pojasnil občinski inženir Giulio Bernetti, bo kolesarska pot na nabrežju prvi v vrsti mnogih projektov iz mehanizma za okrevanje in odpornost, v sklopu katerega bodo v Trstu začeli spreminjati mobilnost. Kot je povedal, je izboljšanje kolesarske infrastrukture eden od prvih korakov za povečanje obsega kolesarjenja v mestih.

Razvoj kolesarske infrastrukture je potrebno zastaviti celovito, je povedal občinski inženir, ki se zaveda, da je za prostorske načrtovalce velik izziv načrtovati kolesarske poti v urbanih naseljih, kjer že obstaja zgrajeno okolje, ki prostorsko omejuje gradnjo ločenih prometnih koridorjev za vse prometne načine.