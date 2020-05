Kolesarsko demonstrirali tudi v Sežani

Navkljub vladnim sporočilom, da zbiranje na javnih mestih ni dovoljeno in da gre za kršenje zakona o nalezljivih boleznih, so prebivalci v številnih slovenskih mestih z vožnjo na kolesih vlado pozivali k odstopu. Ta petek so že šestič potekali protesti na kolesih: koronavirus je bil namreč v svetu novic v preteklih dneh primoran odstopiti prvo mesto nepravilnostim in aferam v katere, se zdi, je bila vpletena Janševa vlada, razkrilo pa jih je poročanje v oddaji Tarča slovenske javne televizije ter v drugih medijih. Tako kot za časa druge Janševe vlade, bodo, zgleda, tudi to zaznamovale afere in protesti.

V Sežani se je tako včeraj zbralo med dvajset in trideset kolesarjev. Miroljubno so se peljali po mestu. Nase so opozarjali z zvončkljanjem. Podporo kolesarjem so izražali tudi mimoidoči avtomobili, pešci ter prebivalci stanovanj in hiš, mimo katerih je pot vodila kolesarje.