Na Trgu Vittorio Veneto v bližini križišča z Ulico Roma je danes okrog 8. ure kombi podrl 62-letno žensko, ki je prečkala cesto blizu prehoda za pešce. Utrpela je več udarcev in odrgnin v spodnjem delu telesa, zato so jo reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z zeleno triažno kodo. Nastali so večji zastoji, pri čemer je bil promet upočasnjen tudi v bližnjih ulicah in na nabrežju.