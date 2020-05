Komu je mar za vzgojitelje zadrug?

Naše preverjanje, kako je koronavirus udaril po različnih kategorijah delavcev, se je dotaknilo tudi socialnih zadrug, ki na deželni ravni zaposlujejo okvirno 6000 oseb na področju javnega naročanja. Virus je zaprl šolska vrata in večino delavcev iz socialnih zadrug, ki nudijo vzgojne storitve, na vrat na nos pustil na cedilu. Tačas jih je večina na posebnem čakanju v okviru solidarnostnega sklada za delavce, ki niso upravičeni do nadomestila plače (t.i. fondo integrativo salariale - FIS) pri zavodu Inps, vendar denarja še ni. Zadruge so doslej po svojih močeh krile mesečne plače svojih zaposlenih, če pa zaslužka ni, je jasno, da bodo težko poskrbele za prihodnja nakazila. 48. člen finančne uredbe Cura Italia predvideva preučitev prekinjenih storitev, da bi jih čim prej znova zagnali v korist uporabnikov, seveda, pa tudi spoštovanje pogodbenih obvez, se pravi zagotavljanje plačil. Večina občinskih uprav pa ni za to poskrbela, poroča deželni sindikat Cgil, kar seveda skrbi delavce; v teku so pogovori z Deželo FJK.

Pri socialni zadrugi La Quercia, ki upravlja med drugim dvojezične jasli v Sesljanu in Dolini ter otroški kotiček Palček v Naselju sv. Mavra, in konzorciju treh zadrug L’Arca smo poizvedeli, kako kljubujejo nelahki situaciji.

VSE MIRUJE OD FEBRUARJA

Konzorcij L’Arca, ki združuje tri socialne zadruge in ponuja storitve na področju zgodnjega otroštva, skupno upravlja 7 otroških jasli in en vrtec na Tržaškem. »To so zadruge, v katerih so zaposlene izključno ženske – skupno nas je 90. Od 23. februarja so skorajda vse na posebnem čakanju, saj so naše vzgojne ustanove zaprte; nekaj kolegic iz uprave nadaljuje z delom, saj je treba ekonomskim, davčnim in upravnim stvarem redno slediti, ostalo pa je popolnoma ustavljeno,« je povedala predsednica konzorcija Serena Bontempi, ki je preštela, da v jaslih in vrtcu sprejemajo okvirno 320 družin z otroki od 3. meseca do 6. leta starosti. »Z Občino Trst imamo koncesijo za 70 mest v jaslih, podobne storitve nudimo tudi podjetjem – družbama Illy in Wärtsilä, na primer, upravljamo jasli zavarovalniške družbe Generali ter sprejemamo medse seveda zasebno tudi družine. Kar pestro, kajne?« Epidemija jih je kajpak prisilila tudi v zaprtje t.i. kuharskega središča, saj pri konzorciju sami poskrbijo za pripravo in razdelitev obrokov tako v jaslih kot v vrtcu. »Če potegnemo črto, je to katastrofa,« je ugotavljala.

Podobno je pri socialni zadrugi La Quercia, ki združuje 400 članov-zaposlenih. »Slednji skrbimo za ljudi – od otroštva do starostne dobe. Nudimo oskrbo osebam s posebnimi potrebami ali odraslim v težavah, otrokom in mladim pa vzgojne storitve od jasli do vrtca in pošolskih dejavnosti, pa še za vodenje menze in socialnih storitev se najde prostor,« je povedala predsednica Barbara Gorza. V trenutku, ko so bili primorani delovanje zaustaviti, so bili prisiljeni razmisliti o spremembi delovanja in ponudbe, glede pač na pravila za zajezitev okužbe z novim virusom. »Naši operaterji so danes dejavni le v rezidenčni ustanovi za hudo prizadete osebe in v skupnosti mladih s posebnimi potrebami, dnevna središča zanje pa ostajajo še vedno zaprta. Kar zadeva vzgojitelje, lahko povem, da so se svojega dela lotili kar preko pametnih telefonov in tablic, medtem ko vprašanje vrtcev in jasli za enkrat nima odgovora. Nekaj manjših, alternativnih projektov je steklo v pomoč družinam, da se ne bi popolnoma uničilo spletenih vezi z otroki in mladostniki.«