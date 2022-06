Koncerti, procesija in nov kip Matere božje ob prazniku sv. Urha

Kip Matere Božje na prestolu z Jezusom se bo vrnil tja, kamor sodi. Tako je včeraj v cerkvi sv. Urha v Dolini napovedal domači župnik Klemen Zalar in pokazal na oltarno nišo. Tam je namreč do sedemdesetih let prejšnjega stoletja stal stari kip iz 14. stoletja, ki je neznano kam izginil. Ob godu zavetnika dolinske občine in fare sv. Urha bodo dobili novega, kakor si je bil zaželel tudi tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi ob pastoralnem obisku.

Srečanje v cerkvi sv. Urha je bila priložnost za predstavitev verskih in kulturnih dogodkov ob letošnjem prazniku zavetnika sv. Urha in hkrati za predstavitev kipa Matere Božje kraljice miru z Jezusom iz 14. stoletja oz. kopijo kipa, ki jo bo monsinjor Crepaldi daroval dolinski fari ob prazniku.

Dogajati se bo začelo že jutri ob 20.30, ko bo v cerkvi sv. Urha v Dolini orgelski koncert študentov tržaškega glasbenega konservatorija Tartini – gojenci iz razreda maestra Manuela Tomadina bodo nastopili na obnovljenih cerkvenih orglah. Ob sv. Urhu, to je 4. julija bo ob 19. uri slovesna procesija z Marijinim kipom iz cerkve sv. Martina v župnijsko cerkev sv. Urha. Kip bodo spremljali Godbeno društvo Nabrežina, narodne noše, praporščaki in člani viteških redov ob škofu in predstavnikih oblasti. Sledila bo slovesna maša in škofovsko posvečenje Marijinega kipa ob igranju na orgle Mirka Butkoviča in zbora mirnske župnije. Ob 20.30 bo koncert Pihalnega orkestra Breg, ki ga vodi Edvin Križmančič, in nabrežinskih gostov. Na ta dan bo potekal tudi sejem umetnic društva Opla. Niz praznovanj se bo zaključil 9. julija ob 20.30 s koncertom – ob zvoniku v Dolini bo nastopil Hišni ansambel Avsenik iz Begunj z Alfijem Nipičem; napovedovlec bo Franc Černe, sodelovali pa bodo tudi člani Pritrkovalske glasbene šole iz Kamne Gorice.