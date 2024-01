Končnice Triestina očitno ne bo odigrala v Trstu

Na predstavitvi dokumenta o prvi spremembi proračuna Občine trst za leto 2024, ki je potekala v petek, je beseda tekla tudi o Triestini. Odbornik za finance Everest Bertoli je, sicer z dobro količino nejevolje, dejal, da Občina Trst nima niti časa niti finančnih zmogljivosti, da bi preuredila stadion Pino Grezar za morebitno končnico tretje italijanske nogometne lige. Naj spomnimo, da so v začetku junija na sosednjem nogometnem stadionu Nereo Rocco predvideni koncerti, lanska izkušnja pa je dokazala neskladnost glasbenih in športnih dejavnosti v kratkem časovnem razmiku. Če bo torej Triestina uvrščena v končnico, kjer bo igrala za napredovanje v drugo ligo, se bo morala seliti. Navijači so se v tej sezoni morali privaditi na prava romanja, da bi podprli ekipo. Sodeč po rezultatih in trenutni lestvici tretje lige si bo Triestina po vsej verjetnosti izborila mesto v končnici, navijači pa bi ta pomemben trenutek najraje doživeli na domačih tleh. Zato je marsikateri politik na glas sanjal o začasnih tribunah in splošni preureditvi Grezarja. Bertoli pa je potrdil, da sploh ni prejel nobene prošnje za financiranje takšnih posegov.

Zaključil je rekoč, da je Občina Trst v dobrem finančnem položaju. Zato je lahko vložila denar za popravilo barkovljanskega nabrežja, čakajoč na deželni denar. Občina pa ne premore denarja, da bi se spuščala v »nepredvidene investicije s sedmimi ničlami«.