Konec je čakanja: začela se je Kraška ohcet!

Nežni zvoki diatonične harmonike Denisa Novata na dvorišču, bolje rečeno b’rjaču Kraške hiše v Repnu so danes zvečer uvedli 27. Kraško ohcet, na kateri se bosta v nedeljo dopoldne v cerkvici na Tabru poročila Dana Puric in Ivan Kerpan. Otvoritvenega večera so se udeležili številni predstavniki institucij in organizacij. Da Kraška ohcet ob vsaki izvedbi dokazuje navezanost ljudi na ta dogodek, je dejal Edi Kraus, predsednik Zadruge Naš Kras, ki je skupaj s kulturnim društvom Kraški dom in Občino Repentabor glavni organizator kulturno-etnografskega dogodka. Kraus se je v nagovoru pred številno publiko, ki je napolnila dvorišče Kraške hiše, še spomnil tistih, ki so sklenili, da v Repnu obudijo ohcet, kakršne so na Krasu praznovali pred 150 leti. »Težko bi brez Kraške ohceti spoznavali in obujali našo kulturno dediščino,« je dejal.

Repentabrska županja Tanja Kosmina se je kraškemu paru uvodoma zahvalila za potrpežljivost in vztrajnost. Dana in Ivan sta morala namreč zaradi pandemije na poroko čakati dolgi dve leti. Županja se je zahvalila tudi vsem sponzorjem dogodka in občinski ekipi ter izpostavila velik turistični potencial Kraške ohceti.

Pred zdravico na Truobčevi domačiji, kjer kraške dobrote ponuja Smučarski klub Brdina, je Kraus uradno odprl razstavi, ki bosta na ogled do nedelje. V galeriji Kraške hiše razstavlja fotografinja Nika Furlani. S črno-belo tehniko je v objektiv ujela tipične kraške obrti, ki kljub vsemu še vztrajajo. Razstava Nadje Doljak z naslovom Kraška ohcet na lesu pa je na ogled v osmici Pri Branovih. Viseči motivi na leseni podlagi prikazujejo figure v prazničnih narodnih nošah.

Večer se je nadaljeval s koncertom Srečno pot novic in novica, ki so ga s svojimi zbori oblikovala društva Kraški dom, Vesna in Rdeča zvezda.

Četrtkov večer bo v znamenju fantovske in dekliške ter plesa na repenskem trgu. Razstavi, osmice in muzej Kraške hiše bodo do sobote odprti vsak dan od 18. ure dalje. V nedeljo bodo osmice obratovale med 10. in 23. uro.