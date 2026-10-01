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Kongresni center Generali mestu prinesel 102,5 milijona evrov

Predsednik družbe TCC Roberto Morelli je mestnim svetnikom orisal načrte za prihodnost

Valentina Sancin |
Staro Pristanišče |
30. sep. 2026 | 18:15
    Kongresni center Generali mestu prinesel 102,5 milijona evrov
    Kongresni center Generali v Starem pristanišču( Fotodamj@n )
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Čez prag Kongresnega centra Generali v tržaškem Starem pristanišču je v štirih letih stopilo 326.500 obiskovalcev. Posredni gospodarski učinki delovanja enega izmed največjih tovrstnih centrov v severovzhodni Italiji so mestu prinesli prihodke v višini 102,5 milijona evrov. Pozitiven rezultat štiriletnega obdobja po pandemiji covida-19 je danes predstavil Roberto Morelli, predsednik družbe Trieste Convention Center (TCC), upraviteljice objekta, na zasedanju tretjega tržaškega občinskega svetniškega odbora. Pozitivne številke vodijo v širitev dejavnosti, predvsem pa prostorov. TCC predlaga občini partnerstvo za ureditev bližnjega skladišča 27bis, kjer bi v bodoče sprejemali do 800 obiskovalcev.

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