Konjeniški pihalni orkester karabinjerjev uvedel praznično dogajanje

Večdnevni praznik na nabrežju se je začel. Za uvod v pestro dogajanje ob prihodu zgodovinske jadrnice in šolske ladje italijanske mornarice Amerigo Vespucci je danes poskrbel konjeniški pihalni orkester karabinjerjev, ki je dopoldne nastopil pred približno 500 šolarji različnih tržaških šol. Karabinjerje na konju je na Veliki trg pospremila maskota, psička in namestnica brigadirja Briciola, ki je zelo samozavestno korakala med živalskimi kolegi konji. Najstarejši orkester karabinjerjev, ki šteje 32 glasbenikov in je nastal leta 1829, se je predstavil z bogatim repertoarjem.

Jutri bo slovesno dogajanje stopilo v živo. Ladja Amerigo Vespucci bo ob spremstvu različnih plovil, med katerimi bodo, v primeru ugodnih vremenskih razmer, tekmovalne in druge jadrnice, kanuji, supi, pred Veliki Trg priplula okoli 14. ure in s tem zaključila svetovno turnejo ter začela sredozemsko, med katero bo do 10. junija, ko v Italiji zaznamujejo dan mornarice, obiskala 17 mest. Parada na morju se bo sicer začela malo po poldnevu, ob prihodu pred Veliki trg pa bo ladjo pospremila slovesnost, na kateri bodo sodelovali številni civilni in vojaški nastopajoči, napoveduje se tudi letalski prelet nacionalne akrobatske ekipe italijanskih zračnih sil Frecce tricolori in polet padalcev mornariške operativne napadalne skupine. Prihod ladje Vespucci bo pospremila tudi glasba mornariške godbe in več fanfar.