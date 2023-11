Konkurenčna Evropa sloni na spretnostih

»Vsaka izključena oseba ima kaj ponuditi.« S temi spodbudnimi besedami je včeraj novinar Toni Capuozzo nagovoril udeležence posveta o spretnostih Persone e imprese, parola alle competenze. Tega je v prostorih tržaške Pomorske postaje priredil urad Dežele FJK zadolžen z upravljanjem sredstev iz kohezijskega in socialnega sklada Evropske unije.

Obdobje med majem 2023 in majem 2024 je Evropska unija namreč razglasila za leto spretnosti. Kontinentalne in svetovne spremembe v teku terjajo politične in ekonomske prilagoditve. Deželna odbornica za delo Alessia Rosolen je med včerajšnjim uvodnim nagovorom izpostavila, da bo v naslednjih letih skoraj 100.000 prebivalcev FJK potrebovalo preusposabljanje ali pridobitev dodatnih spretnosti.

