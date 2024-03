Lokalni policisti so preteklo soboto 50-letnemu moškemu zasegli 250 gramov marihuane, deset sadik konoplje in pripomočke za gojenje. Na sled so mu prišli po cestni kontroli, ki so jo izvajali prve dni marca. V njegovem avtomobilu so namreč opazili nekaj predmetov, za katere so posumili, da so lahko povezani z domačim gojenjem konoplje. Uvedli so preiskavo in v nekem zasebnem prostoru, s katerim je razpolagal, odkrili marihuano. Sadike konoplje pa so zasegli na njegovem domu, kjer jih je gojil.