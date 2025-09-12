Kontejnerji povsod gor, le v Trstu dol

Zadnji podatki uradno potrjujejo to, kar je v tržaškem pristanišču že dobro znano: odhod družbe Maersk je povzročil upad prometa kontejnerjev, okoristili pa sta se koprska in reška luka. Trst je namreč po podatkih, ki jih je zbrala podjetniška agencija pomorskih operaterjev AIOM, ta ima sedež v Trstu, edino severnojadransko pristanišče, v katerem je količina pretovornjenih zabojnikov v prvih šestih mesecih tega leta v primerjavi z lanskim (kriznim) prvim polletjem padlo. Koper in Reka beležita porast, tako kot Benetke in Ravenna. Na Reki so medtem v sredo odprli nov kontejnerski terminal Rijeka Gateway, v projekt bodo skupno vložili 380 milijonov evrov.

V analizi agencije AIOM, ki jo je pred dnevi povzel portal Adria Ports, piše, da se je v pristaniščih severnega Jadrana v prvi polovici tega leta glede na lanske podatke povečal pretovor kontejnerjev. Edina izjema je Trst, ki je izgubil ladje in zabojnike družbe Maersk. Ob prekinitvi zavezništva 2M z drugim velikanom MSC je danski ladjar namreč aprila letos sklenil dogovor z družbama Hapag Lloyd in Gemini, svoje tovore pa preusmeril v Koper in na Reko. Koper je v letni primerjavi zabeležil 13,8-odstotni porast (623.731 kontejnerskih enot TEU), Reka celo 18,6-odstotnega (275.510 TEU), Trst pa 1,75-odstotni upad (383.008 TEU). Pozitiven je bil trend v Benetkah (+5,18 %, 252.442 TEU) in Ravenni (+3,47 %, 11.232 TEU).

V sredo pa je bil za Reko po pisanju dnevnika La Voce del Popolo zgodovinski dan. K novemu terminalu za kontejnerje na Zagrebškem pomolu je ob 6. uri zjutraj priplula prva ladja, 368 metrov dolgo plovilo Al Jasrah kuvajtske družbe UASC. S tem je uradno začel obratovati novi terminal Rijeka Gateway, v katerega bosta APM Terminals (hčerinska družba skupine Maersk) in hrvaška Enna skupno vložila 380 milijonov evrov. V enem letu naj bi sprejel 650.000 TEU, po širitvi v naslednji fazi pa več kot milijon TEU.