Kontovelska plaža in goriško pristanišče

Morje bo v nekdanji Padski nižini segalo vse do Lombardije, izginil bo dober del Veneta (vlogo Benetk bo prevzela nova prestolnica Belluno), v Markah in Abrucih se bodo pojavili fjordi, Apulija bo razdrobljena, Sicilija puščavska, Sardinija razdvojena. Voda bo tekla v osrčje Lacija in Toskane. Pri nas pa bo Gorica pristanišče ob Vipavskem zalivu, Trst, Milje in del Brega bodo pod vodo, plaže bodo ležale na obronkih Krasa. Taka bi bila Italija čez dobrih sedemsto let (leta 2786, tisoč let po Goethejevem potovanju po Italiji), ko bi se ledeni pokrovi popolnoma stalili, seveda če človek v tem času ne bi ukrepal, da bi zajezil podnebne spremembe in omilil njihove posledice.