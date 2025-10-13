Kontrola razkrinkala lažno avtomobilsko zavarovanje

Čisto običajna kontrola lokalne policije se je za tržaškega voznika spremenila v neprijetno presenečenje. Ko so ga maja letos ustavili, je bil moški prepričan, da ima urejeno zavarovanje, ni pa bilo tako. Kot so danes sporočili lokalni policisti, se je namreč izkazalo, da je zavarovalno polico sklenil po telefonu na osnovi znane spletne strani za primerjavo zavarovalnih ponudb.

Dokument, ki ga je predložil, je bil na videz čisto enak tistim, ki jih izdaja prava zavarovalnica. V uradnih podatkovnih bazah pa zavarovalnega kritja ni bilo. Šlo je torej za ponaredek. Voznik je torej ovadil goljufijo. Preko bančnih transakcij so preiskovalci prišli na sled moškemu iz Kampanije. Med hišno preiskavo so nato pod okriljem tržaškega tožilstva in v sodelovanju lokalne policije iz Neaplja našli potrdila, povezana s prejemom zavarovalne premije. Osumljenca so ovadili zaradi goljufije.