Kontrole so potrebne, tradicija pa se izgublja ...

September je čas trgatve. Letošnjo sezono pa so, tudi na Tržaškem, zaznamovale poostrene kontrole proti delu na črno. Inšpektorat za delo in specializirane enote karabinjerjev so namreč po celi Italiji izvajali strožji nadzor v sklopu projekta Alt Caporalato, financiranega s sredstvi iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

»Res opažamo povečane kontrole na našem območju,« je Primorskemu dnevniku potrdil tajnik Kmečke zveze Erik Masten. »Prav je, da se kontrole izvaja in prepreči izkoriščanje.« Istega mnenja je Matej Skerlj, predsednik Društva vinogradnikov Krasa. »Kontrole morajo biti, da ne pride do zlorabe delavcev.« Intenzivni pregledi – med kraškimi vinarji je govor celo o brezpilotnih letalnikih, s katerimi inšpektorji nadzirajo vinograde – pa povzročajo preglavice vinogradnikom, ki bi radi ohranili nekatere tradicionalne lastnosti trgatve. S poostrenimi kontrolami je postalo dejansko nemogoče, da bi vinogradnikom pri trgatvi pomagali prijatelji oziroma prostovoljci. Iz pravnega vidika to sicer ni novost, nam je pojasnil Masten. »Prepoved, da prijatelj obira trte brezplačno, ni nova,« je spomnil. »Če je vinograd last kmetijskega podjetja, lahko trgajo le družina in zaposleni.«

Med vinarji, ki letos ne morejo organizirati »tradicionalne« trgatve s prijatelji, sosedi in znanci, je Andrej Bole, proizvajalec vina iz grozdov, ki rasejo na Piščancih. »Globe so zelo visoke in tega si ne moremo privoščiti,« je pojasnil. Globe bi se seveda odražale tudi v povišanih prodajnih cenah, govorice o letalnikih in globah po 10.000 evrov za vsakega »ilegalnega« trgača so ga prepričale, da je najbolj smotrna rešitev najetje trgačev preko zadruge.

