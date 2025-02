Kontroverzni politik ima stanovanje v Trstu

Na razbeljeni srbski politični sceni, ki jo v teh mesecih zaznamujejo množični (ne samo) študentski protesti in živčni odzivi vladajočih, krožijo najrazličnejše informacije. Tamkajšnji mediji so med drugim poročali o dveh osebnostih iz vrst Srbske napredne stranke (SNS) predsednika Aleksandarja Vučića, ki naj bi se zaradi težav s srbskimi organi zatekli v Trst. Primorski dnevnik je preveril informacije in ugotovil, da je na podlagi javno dostopnih virov le eden od dveh politikov lastnik nepremičnine v Trstu.

Bivši srbski minister za infrastrukturo Goran Vesić, ki je po zrušitvi nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu (kjer je umrlo 15 ljudi) pod pritiskom javnosti odstopil, v Trstu in Italiji na svoje ime nima vpisane nobene nepremičnine. To potrjuje navedbe njegovega odvetnika, ki je pojasnil, da Vesić ni zapustil Srbije in da je potni list izročil ministrstvu za notranje zadeve. Proti njemu je bila namreč vložena obtožnica. Primorski dnevnik je hkrati preveril, da tudi Vesićeva soproga Vanja Kostić, vodja marketinga pri srbski nogometni zvezi, v Trstu nima v lasti nobene nepremičnine.

Nepremičnino pa ima v tem mestu Damir Zobenica, nekdanji podpredsednik vojvodinske pokrajinske skupščine in predstavnik SNS. Stanovanje na Borznem trgu je kupil leta 2022 – štiri leta po tem, ko je aktualni beograjski župan Aleksandar Šapić kupil hišo ob Novi openski cesti in v Trstu prijavil svoje bivališče. Ni znano, ali se je Zobenica zdaj dejansko zatekel v Trst, kot trdi predstavnica opozicije Marinika Tepić (Stranka svobode in pravice), ki je na omrežju X zapisala, da je politik »izpisal otroke iz šole in pobegnil pred srbskimi organi«, za kar je okrivila samega predsednika Vučića.

Zobenica je jeseni v Novem Sadu organiziral provokacije zoper demonstrante, ki so zahtevali pravico za umrle v nesreči. V medije je prišel zvočni posnetek njegovih navodil skupini Domoljubov. 13. decembra lani je odstopil s položaja podpredsednika vojvodinske skupščine.