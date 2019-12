Korak bližje k urbanizaciji starega pristanišča

Območje starega pristanišča je še korak bližje investitorjem, ki bodo z naložbami poskrbeli za revitalizacijo zapuščenega predela mesta. Predvidoma v drugi polovici prihodnjega leta bo Občina Trst na tržišče lahko poslala prva skladišča. S podpisom dogovora o administrativnih korakih, ki bodo pripeljali do podpisa konkretnega sporazuma o prenovi in razvoju starega pristanišča, so namreč včeraj Občina Trst, Dežela FJK in Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana definirali časovne okvirje za urbanistično načrtovanje.

V Mestni hiši so tržaški župan Roberto Dipiazza, deželni predsednik Massimiliano Fedriga in predsednik pristaniške uprave Zeno D'Agostino s črnim na belo zapečatili, da bodo do prihodnje splomladi definirali načrt in ustanovili konzorcij, ki bo do leta 2030 upravljal in vrednotil nepremičninsko dediščino starega pristanišča, zlasti v povezovanju javnega in zasebnega sektorja. Da bi lažje pritegnili vlagatelje in konkurirali drugim krajem, bo Občina Trst maja sprejela tudi varianto občinskega prostorskega načrta, ki bo spremenil namensko rabo dotičnega območja. Prav s tem prostorskim aktom bo Občina Trst uradno začela prodajo območja.