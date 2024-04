V Mačkoljah in Prebenegu bi radi več avtobusov

Veliko se govori o skrbi za okolje, o potrebi po izbiranju naravi bolj prijaznih prevoznih sredstev. Na Tržaškem nekateri sanjajo o žičniški povezavi med Barkovljami in Krasom, ki naj bi razbremenila tržaške ulice avtomobilov ... A zatakne se že pri najbolj elementarnih zadevah - pri javnem mestnem prevozu, pri avtobusih.

Že večkrat smo na straneh Primorskega dnevnika pisali o tem, da so nekateri predeli vzhodnega in zahodnega Krasa težko dostopni s primestnim prevozom koncesionarja Trieste Trasporti, tokrat je prekipelo prebivalcem Mačkolj in Prebenega. Vaška skupnost teh dveh vasi na območju Občine Dolina, po kateri peljeta avtobusa št. 40 in 41, je začela zbirati podpise, da bi javnost opozorila na kronično pomanjkanje javnega prevoza, ki prizadene prebivalce Mačkolj in Prebenega. In to ne v poznih večernih urah, ko je primestni prevoz skorajda povsod pomanjkljiv, temveč v osrednjih in popoldanskih urah.

Kot so zapisali, so se že večkrat pritožili na občini, a neuspešno, zato so se tokrat odločili za bolj odmevno akcijo. V dopisu, s katerim naznanjajo zbiranje podpisov, so zapisali, da je v teku dneva na voljo zelo malo voženj, v daljših časovnih obdobjih (na primer med 10. in 12.45 ali ali med 16. in 19. uro) pa avtobusov v teh vaseh sploh ni na spregled. Prebivalci teh krajev se ne morejo odpeljati do bolnice in mesta, a tudi do bližnjih večjih centrov, kot sta Domjo in Boljunec, ne. Oziroma le pod pogojem, da na ustrezno povezavo čakajo več ur.

»Po več letih prošenj« v Mačkoljah in Prebenegu upajo, da bo občina tokrat ukrepala in poskrbela za večje število voženj oziroma za novo krožno progo.