Korak za korakom ... do prostorskega načrta

V prvih tednih septembra je Občina Dolina vabila občane na sprehode po domačih vaseh in zaselkih za pripravo novega prostorskega načrta, ki sta se jih udeležila tudi načrtovalka, arhitektka Paola Cigalotto, ter seveda občinski odbornik za prostorsko načrtovanje Davide Štokovac.

»Namen teh sprehodov ni bil seveda ta, da bi občina udeležencem nekaj ponudila oz. nekaj predlagala, pač pa ta, da bi prisluhnila potrebam, željam, idejam in predlogom krajanov,« je pojasnil odbornik Štokovac. V Gročani, na Pesku in Dragi, v Borštu, Zabrežcu ter Hrvatih, v Ricmanjih in Logu, v Boljuncu, Dolini, Krogljah, Prebenegu, Mačkoljah in Križpotu, v Žavljah, Frankovcu, Puljah, Domju, Krmenki in Lakotišču se je na občinsko vabilo vsakič odzvalo precej občanov, predstavnikov društev in srenj, podjetnikov, kulturnikov, občinskih svetnikov in drugih nosilcev interesov. »Med hojo so se porodile številne ideje, prišli so na dan zanimivi predlogi in tudi kritičnosti oz. problematike, ki so si bile v glavnem sorodne v vseh obiskanih krajih. To pa je po naši oceni zelo pozitivno.«

Med problematikami, na katere so opozorili krajani, je odbornik omenil zlasti vpašanje parkirišč, ki primanjkujejo malo povsod ter prisotnost industrijskih obratov znotraj vasi in naselij, ki povzročajo sitnosti in slabo kri.