Korenine ponujajo portret štirih osebnosti

Štiri priznane osebnosti iz zamejstva. Štiri zgodbe in izpovedi v svet. Štiri perspektive domačega okolja. Njihovih in naših korenin. Dokumentarna serija Korenine, ki sta si jo zamislila, zrežirala, posnela in zmontirala Kristjan Stopar in Damjan Košuta, je ovekovečila »štiri stebre, ki blestijo v svojih poklicih« - kitarista Marka Ferija, režiserja in gledališčnika Borisa Kobala, športnega komentatorja Sergia Tavčarja in režiserja Martina Turka.

Trdo zasidrani v prostoru

Včeraj smo jih spoznali v openskem Prosvetnem domu, kjer sta 39-letni profesor na Glasbeni matici Kristjan Stopar (tudi avtor glasbene kulise) in 33-letni snemalec Damjan Košuta predstavila njun projekt, ki je po dveh letih postal realnost. Fanta sta se že leta 2021 podpisala pod dokumentarni prvenec Kraška zgodba: kamen in les, v katerem predstavljata Kras in domače okolje skozi besede strokovnjakov in domačinov. »Če je bil tisto poklon naravoslovnim, kulturnim in arhitekturnim značilnostim Krasa, sva se v novem projektu posvetila ljudem, ki na Krasu živijo oz. stebrom, ki po najini oceni predstavljajo našo slovensko narodno skupnost. Razmišljala sva, da je stebrov v skupnosti veliko, naposled pa sva izbrala osebe, ki vsaka v svoji stroki blestijo. Serija se seveda lahko še dolgo nadaljuje, saj je še veliko teh, ki med nami izstopajo,« je uvodoma povedal Stopar.

Zakaj korenine? Kot nekakšno naravno nadaljevanje Kraške zgodbe, namreč, saj sodijo tudi korenine v naravo. Iz njih zraste rastlina, razvije se drevo z vejami in cvetovi na njih.

Dokumentarni filmi bodo doživeli uprizoritev tudi na malih ekranih. 13. aprila bo na televizijskem programu Rai 3 bis led prvi razbil Marko Feri.