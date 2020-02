Koronavirus: marsikaj je še nedorečenega

Kaj je treba vedeti o koronavirusu? Tako je bilo naslov srečanju, ki je včeraj pozno popoldne potekalo v avditoriju muzeja Revoltella, kjer so ključne informacije v zvezi z novim koronavirusom predstavili strokovnjaki, ki delajo v medicinski stroki. Kot so povedali, je ime novega koronavirusa sars-cov-2, covid pa je novo poimenovanje za bolezen, ki jo virus sars-cov-2 povzroča.

Srečanje, ki je bilo odlično obiskano, kar potrjuje interes za virus, ki že več tednov polni časopisne stolpce, sta uvedla pristojni za zdravje v deželni vladi Riccardo Riccardi in rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda. V nadaljevanju so spregovorili predstojniki različnih bolnišničnih oddelkov, edini predavatelj, ki ni bil zdravnik, je bil strokovnjak za zoologijo, ki je zaposlen v občinskem naravoslovnem muzeju. Nicola Bressi je spregovoril o lažnih novicah, ki so v zadnjih tednih krožile v medijih.

Ena od teh je bila povezana z netopirji, ki bi lahko bili prenašalci novega koronavirusa. Ta trditev naj ne bi držala, ker ta letni čas netopirji preživijo v globokem zimskem spanju. Ob tem je zoolog tudi povedal, da pa to še ne pomeni, da se virus prvotno ni prenesel s kake druge živali na človeka.

Pierlanfranco D’Agaro, direktor oddelka za javno zdravje v katinarski bolnišnici, je v fokus postavil nekaj osnovnih informacij, ki jih je dobro poznati. Povedal je, da se je treba v tem trenutku sprijazniti s pridevniki, kot so najverjetneje ali mogoče, saj strokovnjaki dnevno dobivajo nove informacije. Stroka natančne inkubacijske dobe še ne pozna, v povprečju pa naj bi bila dolga od dva do 14 dni.