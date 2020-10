Kosovelov dom še drugič zaprt

Koronavirus se ponavlja. V okviru novih ukrepov za zajezitev širjenja okužb v Sloveniji je spet zaprt tudi Kosovelov dom v Sežani, v katerega med drugimi radi zahajajo številni obiskovalci s Tržaškega. Zaprtja in okrnjeno oziroma prilagojeno delovanje pa imajo vrsto neprijetnih in težkih posledic, je potrdila direktorica Nina Ukmar. Primerjala je letošnjo in lansko prvo polovico leta ter ugotovila, da so se obiski kina v bistvu razpolovili, pol manj je bilo tudi prihodkov. Podatkov glede drugih dejavnosti niso predelali, saj je bilo teh v zadnjem obdobju manj. Po izbruhu pandemije so ciljali zlasti na predvajanje filmov, ker se jim je to zdela najbolj varna izbira.

»Od 1. januarja do 30. junija lani smo zavrteli 146 filmskih projekcij, na kar se je odzvalo 3401 obiskovalcev. V istem obdobju letos pa si je 90 filmskih projekcij ogledalo 1623 obiskovalcev. To pomeni skoraj štirideset odstotkov manj projekcij in nekaj več kot 52 odstotkov manj obiska,« je razložila. Če so torej lani z vstopnicami zaslužili nekaj več kot 11.000 evrov, so lahko letos računali le na nekaj manj kot 6000 evrov. Kljub težavam pa skušajo pogumno vztrajati. Tako še Nina Ukmar: »Že od marca naprej doživljamo negotovo stanje. V resnici smo pričakovali, da bo prišlo do novega zaprtja, ker je epidemiološka slika vedno slabša. Vseeno smo pripravili letošnji program, čeprav nismo načrtovali na veliko. Planirali smo sproti, največ za en ali dva meseca vnaprej.« V podobnem duhu se vpis nove sezone abonmajev ni ustavil.