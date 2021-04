Kozmetični saloni že skoraj mesec dni zaprti

Toge mišice bolijo, glavoboli so na preži, nohti rasejo, duša hrepeni po nežnem razvajanju in urejenem videzu. Kozmetični saloni so od 15. marca, začetka rdečega režima v Furlaniji - Julijski krajini zaprti, ponovnega odprtja si želijo tako od neprestanih zdravstvenih ukrepov izmučeni posamezniki kot seveda kozmetičarji.