Kradla sta iz parkirnega avtomata

Policija je v noči na 1. julij aretirala iraška državljana, stara 32 in 36 let zaradi kaznivega dejanja tatvine v oteževalnih okoliščinah. Policijska patrulja je namreč posredovala v Ulici Maiolica, kjer je mimoidoči poklical policijo, ko je videl moška, ki sta kradla iz tamkajšnjega parkirnega avtomata.

Moški je policistom podal podroben opis tatov. Ker so takoj posredovali, so ju tudi izsledili in aretirali. Pri parkirnem avtomatu so našli in zasegli predmete, ki sta jih uporabila za izvedbo tatvine. Moška so odvedli v koronejski zapor.