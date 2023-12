Kradla sta na Oktoberfestu

Lokalni policisti so izsledili enega od dveh domnevnih tatov, ki sta pred slabima mesecema ukradla torbico v šotoru na Oktoberfestu, ki je potekal na Ponterošu. Dogodek je lokalnim policistom tedaj prijavila žrtev tatvine.

Prazno torbico in del plena so lokalni policisti našli v dveh različnih krajih, pri čemer so sklepali o poti, ki jo je tat prehodil med begom. Ogledali so si posnetke videonadzornih kamer in ugotovili, da sta se dva sumljiva mladeniča tedaj ustavila ob avtomatični prodajalni vozovnic. Prepoznali so 32-letnega alžirskega državljana K.Z., ki je bil pred nekaj meseci osumljen tatvine oblek v mestnem nakupovalnem središču. Moškega so ovadili na prostosti zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah v medsebojnem sodelovanju. Identiteto drugega mladeniča, domnevnega sostorilca tatvine, še preiskujejo.